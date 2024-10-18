ВИДЕО. Мощная тренировка сына Криштиану Роналду впечатлила фанатов

В Instagram набирает популярности видео новой тренировки Криштиану Роналду-младшего.

Сын Криштиану Роналду продолжает упорно работать на пути к своей мечте. Джуниор является игроком «Аль-Насра» U-14.

На видео сын легенды футбола тренируется в довольно высоком темпе и отрабатывает упражнения на скорость и ловкость.

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Кстати, Роналду Jr был одет в футболку мадридского «Реала» – этот факт наверняка был очень приятен всем «мадридистам».

Кроме этого, команда тренеров «Apex Next Gen», которая занимается футбольным развитием Криштиану-младшего, отработала с юным футболистом несколько игровых упражнений.