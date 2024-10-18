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  4. Тренер МЮ ответил журналистам: «Вы создаете шум, сказки и ложь»
Англия
18 октября 2024, 19:29 |
316
0

Тренер МЮ ответил журналистам: «Вы создаете шум, сказки и ложь»

Тен Хаг недоволен работой СМИ

18 октября 2024, 19:29 |
316
0
Тренер МЮ ответил журналистам: «Вы создаете шум, сказки и ложь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировали на информацию в СМИ о том, что клуб скоро планирует его увольнение из-за неудачных результатов в первой части сезона.

«В «Манчестер Юнайтед» все спокойно, а весь шум от журналистов, которые создают истории, сказки и ложь. Внутри клуба и команды все спокойно, хотя мы, конечно, не можем быть довольными тем, что занимаем 14-е место в АПЛ».

«Однако у нас есть план, и мы уверены, что он будет успешным», – сказал тен Хаг.

МЮ после семи туров набрал лишь 8 очков.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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