Тренер МЮ ответил журналистам: «Вы создаете шум, сказки и ложь»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировали на информацию в СМИ о том, что клуб скоро планирует его увольнение из-за неудачных результатов в первой части сезона.

«В «Манчестер Юнайтед» все спокойно, а весь шум от журналистов, которые создают истории, сказки и ложь. Внутри клуба и команды все спокойно, хотя мы, конечно, не можем быть довольными тем, что занимаем 14-е место в АПЛ».

«Однако у нас есть план, и мы уверены, что он будет успешным», – сказал тен Хаг.

МЮ после семи туров набрал лишь 8 очков.