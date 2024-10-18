Тренер МЮ ответил журналистам: «Вы создаете шум, сказки и ложь»
Тен Хаг недоволен работой СМИ
Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировали на информацию в СМИ о том, что клуб скоро планирует его увольнение из-за неудачных результатов в первой части сезона.
«В «Манчестер Юнайтед» все спокойно, а весь шум от журналистов, которые создают истории, сказки и ложь. Внутри клуба и команды все спокойно, хотя мы, конечно, не можем быть довольными тем, что занимаем 14-е место в АПЛ».
«Однако у нас есть план, и мы уверены, что он будет успешным», – сказал тен Хаг.
МЮ после семи туров набрал лишь 8 очков.
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