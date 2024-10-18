Известно, где женская сборная Украины будет готовиться к плей-офф Евро

25 октября женская сборная Украины по футболу проведет в Стамбуле на стадионе «Эсенлер» стартовый поединок первого раунда плей-офф отбора на Евро-2025 с турчанками. А 29 октября в Кишиневе на стадионе «Зимбру» состоится повторный матч.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Владимира Пятенко будут готовиться к противостоянию с турецкой сборной в Анталии, куда отправились сегодня. 24 октября украинская делегация передислоцируется в Стамбул, где вечером команда проведет предыгровую тренировку. На 26 октября запланирован отлет в Кишинев.

В составе украинской делегации 23 футболистки.

Победитель этого противостояния встретится во втором раунде плей-офф с победителем пары Греция – Бельгия.