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Чемпионат Европы
18 октября 2024, 18:25 | Обновлено 18 октября 2024, 18:27
199
0

Известно, где женская сборная Украины будет готовиться к плей-офф Евро

Украинок ждет противостояние с турчанками

18 октября 2024, 18:25 | Обновлено 18 октября 2024, 18:27
199
0
Известно, где женская сборная Украины будет готовиться к плей-офф Евро
УАФ

25 октября женская сборная Украины по футболу проведет в Стамбуле на стадионе «Эсенлер» стартовый поединок первого раунда плей-офф отбора на Евро-2025 с турчанками. А 29 октября в Кишиневе на стадионе «Зимбру» состоится повторный матч.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Владимира Пятенко будут готовиться к противостоянию с турецкой сборной в Анталии, куда отправились сегодня. 24 октября украинская делегация передислоцируется в Стамбул, где вечером команда проведет предыгровую тренировку. На 26 октября запланирован отлет в Кишинев.

В составе украинской делегации 23 футболистки.

Победитель этого противостояния встретится во втором раунде плей-офф с победителем пары Греция – Бельгия.

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женская сборная Украины по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Владимир Пятенко инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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