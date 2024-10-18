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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 17:45 | Обновлено 18 октября 2024, 17:57
595
0

Карпаты не получили. Рух объяснил ситуацию с билетами перед львовским дерби

Пресс-служба Руха дала объяснение

18 октября 2024, 17:45 | Обновлено 18 октября 2024, 17:57
595
0
Карпаты не получили. Рух объяснил ситуацию с билетами перед львовским дерби
ФК Рух. Богдан Тимовчак

Директор медиацентра ФК «Рух» Богдан Тимовчак прокомментировал ситуацию с билетами на матч «Рух» – «Карпаты».

– 18 октября целый ряд СМИ распространил ложную информацию о якобы «предоставлении 10 пропусков или билетов «Карпатам». Сразу прямо скажу: эта информация совершенно не соответствует действительности. На самом деле по состоянию на данный момент ФК «Карпаты» не получил ни одного билета или пропуска на матч, потому что администрация клуба-гостя в этом матче не обращалась в наш клуб с соответствующим официальным письмом.

Если такое письмо будет, то мы, конечно, его рассмотрим и по возможности отреагируем на этот запрос.

Вместе с тем информируем общественность, что ФК «Рух», независимо от того, поступит от наших коллег письмо или нет, самостоятельно предоставит для клуба-гостя скай-бокс на 12 персон на ВИП-трибуне для руководства клуба, аккредитации для медиа и маркетингового отделов «Карпат», а также более 30 специальных приглашений для ветеранов клуба. Это с нашей стороны прямое проявление уважения к клубу «Карпаты» и людям, которые творили историю львовского футбола.

Относительно продажи билетов и вопросов, возникающих у поклонников футбола, то напоминаю, что на данный момент действуют ограничения, поэтому приоритетное право посетить матч получили болельщики львовского «Руха», ведь это домашняя игра нашего клуба на нашей домашней Арене. Мы не скрываем, что заботимся прежде всего о своих поклонниках. Есть ограниченное количество мест и четкое соблюдение протоколов безопасности, и именно поэтому ФК «Рух» уже длительное время внедрена и действует система покупки билетов Priority Access. Следовательно, болельщики, являющиеся частью этой системы, получили уведомление о старте реализации билетов на матч «Рух» – «Карпаты» и одними из первых приобрели пропуск на матч.

Призываем людей быть осмотрительными и избегать покупки билетов с рук или на неофициальных ресурсах. Такие билеты аннулированы и недействительны. Их владельцы не будут допущены на стадион работниками правоохранительных и контролирующих органов.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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