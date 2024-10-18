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Англия
18 октября 2024, 17:31 |
413
0

«Я был согласен». Испанец Артета хотел играть за сборную Англии

Хавбек был готов сменить гражданство

18 октября 2024, 17:31 |
413
0
«Я был согласен». Испанец Артета хотел играть за сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что во время карьеры игрока не имел шансов попасть в сборную Испании, поэтому был готов сменить спортивное гражданство на английское.

С таким предложением в 2010 году к нему пришли из Футбольной ассоциации Англии.

«Я был согласен. Я бы это сделал. В то время за Испанию играли такие футболисты, что у меня было мало шансов оказаться в сборной. Это не случилось, но я был готов», – сказал Артета.

Микель не провел ни одного матча за национальную сборную, поэтому имел право сменить футбольное гражданство.

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Микель Артета сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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