«Я был согласен». Испанец Артета хотел играть за сборную Англии
Хавбек был готов сменить гражданство
Тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что во время карьеры игрока не имел шансов попасть в сборную Испании, поэтому был готов сменить спортивное гражданство на английское.
С таким предложением в 2010 году к нему пришли из Футбольной ассоциации Англии.
«Я был согласен. Я бы это сделал. В то время за Испанию играли такие футболисты, что у меня было мало шансов оказаться в сборной. Это не случилось, но я был готов», – сказал Артета.
Микель не провел ни одного матча за национальную сборную, поэтому имел право сменить футбольное гражданство.
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