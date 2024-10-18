«Я был согласен». Испанец Артета хотел играть за сборную Англии

Тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что во время карьеры игрока не имел шансов попасть в сборную Испании, поэтому был готов сменить спортивное гражданство на английское.

С таким предложением в 2010 году к нему пришли из Футбольной ассоциации Англии.

«Я был согласен. Я бы это сделал. В то время за Испанию играли такие футболисты, что у меня было мало шансов оказаться в сборной. Это не случилось, но я был готов», – сказал Артета.

Микель не провел ни одного матча за национальную сборную, поэтому имел право сменить футбольное гражданство.