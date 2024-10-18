Украина. Премьер лига18 октября 2024, 16:23 | Обновлено 18 октября 2024, 17:02
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Кто обслужит матчи? Назначения судей на поединки 10-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
18 октября 2024, 16:23 | Обновлено 18 октября 2024, 17:02
69
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 10-го тура пройдут с 18 по 21 октября.
УПЛ. 10-й тур
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