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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 16:23 | Обновлено 18 октября 2024, 17:02
69
0

Кто обслужит матчи? Назначения судей на поединки 10-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

18 октября 2024, 16:23 | Обновлено 18 октября 2024, 17:02
69
0
Кто обслужит матчи? Назначения судей на поединки 10-го тура УПЛ
УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 10-го тура пройдут с 18 по 21 октября.

УПЛ. 10-й тур

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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