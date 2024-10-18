Арне СЛОТ: «Мы не должны играть в 12 часов дня»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот недоволен тем, что некоторые матчи начинаются слишком рано:

«Английской Премьер-лиге нужно подумать о том, чтобы перестать назначать матчи на 12:30 в субботу. Если в среду мы играем в Лиге Чемпионов, то у нас остается всего два дня до следующего матча. Из-за этого имеем больше травм.

Мне тяжело взять и поменять всех 11 игроков, которые играли в предыдущем матче. Здесь все говорят, что у нас много игроков. Но ты не можешь ожидать, что твой вратарь получит неприятную травму», – заявил Слот.

«Ливерпуль» сыграет свой матч АПЛ против «Челси» 20 октября. Начало игры в 18:30.