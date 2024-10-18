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  4. Арне СЛОТ: «Мы не должны играть в 12 часов дня»
Англия
18 октября 2024, 16:53 |
329
0

Арне СЛОТ: «Мы не должны играть в 12 часов дня»

Тренер Ливерпуля возмущен графиком Премьер-лиги

18 октября 2024, 16:53 |
329
0
Арне СЛОТ: «Мы не должны играть в 12 часов дня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот недоволен тем, что некоторые матчи начинаются слишком рано:

«Английской Премьер-лиге нужно подумать о том, чтобы перестать назначать матчи на 12:30 в субботу. Если в среду мы играем в Лиге Чемпионов, то у нас остается всего два дня до следующего матча. Из-за этого имеем больше травм.

Мне тяжело взять и поменять всех 11 игроков, которые играли в предыдущем матче. Здесь все говорят, что у нас много игроков. Но ты не можешь ожидать, что твой вратарь получит неприятную травму», – заявил Слот.

«Ливерпуль» сыграет свой матч АПЛ против «Челси» 20 октября. Начало игры в 18:30.

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Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Микола Титюк Источник: The Independent
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