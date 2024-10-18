Бен УАЙТ: «В Лидсе сказали, что я недостаточно умный»

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт вспомнил, как был отправлен в аренду в «Лидс»:

«Когда я приехал в первый день в расположение команды, меня выгнали из раздевалки. У них был выходной, я об этом не знал. Тренер не говорил на английском, поэтому мне переводили его слова на тренировках.

Однажды он сказал мне, что я медленный, недостаточно умный. Потом развернулся и ушел. Было тяжело, однако в том сезоне я играл очень часто. Я дождался момента, когда все стало хорошо», – вспоминает Уайт.

В сезоне 2019/20 Бен Уайт сыграл 46 матчей за «Лидс». После этого футболист вернулся в «Брайтон», откуда его продали в «Арсенал».