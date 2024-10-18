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  4. Бен УАЙТ: «В Лидсе сказали, что я недостаточно умный»
Англия
18 октября 2024, 16:09 |
302
0

Бен УАЙТ: «В Лидсе сказали, что я недостаточно умный»

Защитник Арсенала вспомнил, как его отправили в аренду

18 октября 2024, 16:09 |
302
0
Бен УАЙТ: «В Лидсе сказали, что я недостаточно умный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уайт

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт вспомнил, как был отправлен в аренду в «Лидс»:

«Когда я приехал в первый день в расположение команды, меня выгнали из раздевалки. У них был выходной, я об этом не знал. Тренер не говорил на английском, поэтому мне переводили его слова на тренировках.

Однажды он сказал мне, что я медленный, недостаточно умный. Потом развернулся и ушел. Было тяжело, однако в том сезоне я играл очень часто. Я дождался момента, когда все стало хорошо», – вспоминает Уайт.

В сезоне 2019/20 Бен Уайт сыграл 46 матчей за «Лидс». После этого футболист вернулся в «Брайтон», откуда его продали в «Арсенал».

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Бен Уайт Арсенал Лондон
Микола Титюк Источник: Metro
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