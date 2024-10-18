Цыганков и еще 8 игроков. У Жироны кризис с травмированными

«Жирона» перед очередным туром Ла Лиги объявила о травмах еще трех игроков: повреждения получили Пау Лопес, Брайан Хиль и Ясер Асприлья.

Всего список травмированных уже достиг 9 футболистов: кроме Виктора Цыганкова, травмированы Ориоль Ромеу, Порту, Дейли Блинд, Йон Солис и Артеро.

Возвращение в состав вингера сборной Украины ожидают в ноябре.

Жирона в чемпионате Испании идет на 11-й позиции, а в Лиге чемпионов стартовала с двух поражений.