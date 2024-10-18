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Испания
18 октября 2024, 16:22 | Обновлено 18 октября 2024, 16:29
377
0

Цыганков и еще 8 игроков. У Жироны кризис с травмированными

Клуб объявил еще о трех травмированных

18 октября 2024, 16:22 | Обновлено 18 октября 2024, 16:29
377
0
Цыганков и еще 8 игроков. У Жироны кризис с травмированными
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» перед очередным туром Ла Лиги объявила о травмах еще трех игроков: повреждения получили Пау Лопес, Брайан Хиль и Ясер Асприлья.

Всего список травмированных уже достиг 9 футболистов: кроме Виктора Цыганкова, травмированы Ориоль Ромеу, Порту, Дейли Блинд, Йон Солис и Артеро.

Возвращение в состав вингера сборной Украины ожидают в ноябре.

Жирона в чемпионате Испании идет на 11-й позиции, а в Лиге чемпионов стартовала с двух поражений.

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Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма Пау Лопес Ясер Асприлья
Иван Зинченко Источник: Marca
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