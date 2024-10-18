Испания18 октября 2024, 16:22 | Обновлено 18 октября 2024, 16:29
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Цыганков и еще 8 игроков. У Жироны кризис с травмированными
Клуб объявил еще о трех травмированных
18 октября 2024, 16:22 | Обновлено 18 октября 2024, 16:29
377
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«Жирона» перед очередным туром Ла Лиги объявила о травмах еще трех игроков: повреждения получили Пау Лопес, Брайан Хиль и Ясер Асприлья.
Всего список травмированных уже достиг 9 футболистов: кроме Виктора Цыганкова, травмированы Ориоль Ромеу, Порту, Дейли Блинд, Йон Солис и Артеро.
Возвращение в состав вингера сборной Украины ожидают в ноябре.
Жирона в чемпионате Испании идет на 11-й позиции, а в Лиге чемпионов стартовала с двух поражений.
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