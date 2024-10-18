Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил столицу Южной Кореи – Сеул. Такой вывод можно сделать из последней публикации легендарного экс-футболиста в сети Instagram.

Цель визита пока не сообщается.

Также 48-летний украинец в Азии встретился со своим бывшим одноклубником, культовым бразильским полузащитником и обладателем «Золотого мяча» Кака.

«Рад снова встретить моего друга Кака и поделиться замечательными воспоминаниями. Спасибо Сеулу за теплый прием», – подписал публикацию Андрей Николаевич.

ФОТО. Шевченко посетил Южную Корею и сделал фото с легендой