ФОТО. Шевченко посетил Южную Корею и сделал фото с легендой
Президент УАФ встретился со старым другом Кака
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил столицу Южной Кореи – Сеул. Такой вывод можно сделать из последней публикации легендарного экс-футболиста в сети Instagram.
Цель визита пока не сообщается.
Также 48-летний украинец в Азии встретился со своим бывшим одноклубником, культовым бразильским полузащитником и обладателем «Золотого мяча» Кака.
«Рад снова встретить моего друга Кака и поделиться замечательными воспоминаниями. Спасибо Сеулу за теплый прием», – подписал публикацию Андрей Николаевич.
ФОТО. Шевченко посетил Южную Корею и сделал фото с легендой
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Драма в личной жизни Винисиуса Тобиаса…
Защитник «Арсенала» близок к полному восстановлению