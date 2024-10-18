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18 октября 2024, 15:10 |
1609
2

ФОТО. Шевченко посетил Южную Корею и сделал фото с легендой

Президент УАФ встретился со старым другом Кака

18 октября 2024, 15:10 |
1609
2
ФОТО. Шевченко посетил Южную Корею и сделал фото с легендой
Instagram. Андрей Шевченко и Кака

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил столицу Южной Кореи – Сеул. Такой вывод можно сделать из последней публикации легендарного экс-футболиста в сети Instagram.

Цель визита пока не сообщается.

Также 48-летний украинец в Азии встретился со своим бывшим одноклубником, культовым бразильским полузащитником и обладателем «Золотого мяча» Кака.

«Рад снова встретить моего друга Кака и поделиться замечательными воспоминаниями. Спасибо Сеулу за теплый прием», – подписал публикацию Андрей Николаевич.

ФОТО. Шевченко посетил Южную Корею и сделал фото с легендой

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Андрей Шевченко Кака фото
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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Stan S.
Это Кака сделал фото с легендой.
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+2
D1927K
З якого приводу він цю країну відвідав? Тому що може, як завжди?
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0
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