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18 октября 2024, 15:07 | Обновлено 18 октября 2024, 15:08
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0

Бывший игрок Ромы и сборной Нидерландов завершил карьеру

Кевин Стротман принял важное решение

18 октября 2024, 15:07 | Обновлено 18 октября 2024, 15:08
260
0
Бывший игрок Ромы и сборной Нидерландов завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Стротман

Нидерландский полузащитник Кевин Стротман официально объявил о завершении карьеры, несмотря на то, что ему всего 34 года.

Стротман провел за сборную Нидерландов 46 матчей и забил три мяча. Свой последний поединок за сборную он сыграл еще в 2019 году. Незадолго до этого «Марсель» заплатил за него «Роме» 25 миллионов евро.

В последние сезоны полузащитник был отдан в аренду из французского клуба в Италию – в «Дженоа». В прошлой кампании он сыграл 27 матчей.

Его контракт с итальянским клубом истек в конце июня. С тех пор Стротман стал свободным агентом. Он не решил подписывать контракт ни с каким другим клубом.

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Кевин Стротман сборная Нидерландов по футболу Рома Рим Дженоа
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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