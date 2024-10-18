Бывший игрок Ромы и сборной Нидерландов завершил карьеру

Нидерландский полузащитник Кевин Стротман официально объявил о завершении карьеры, несмотря на то, что ему всего 34 года.

Стротман провел за сборную Нидерландов 46 матчей и забил три мяча. Свой последний поединок за сборную он сыграл еще в 2019 году. Незадолго до этого «Марсель» заплатил за него «Роме» 25 миллионов евро.

В последние сезоны полузащитник был отдан в аренду из французского клуба в Италию – в «Дженоа». В прошлой кампании он сыграл 27 матчей.

Его контракт с итальянским клубом истек в конце июня. С тех пор Стротман стал свободным агентом. Он не решил подписывать контракт ни с каким другим клубом.