Олег ШЕЛАЕВ: «Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал два поражения подряд молодежной сборной Украины по футболу в отборе на Евро-2025:

«Конечно, обидно: уверенно лидировать практически всю турнирную дистанцию, иметь прекрасную прессу и под занавес упустить престижное первое место. Похоже, на игру нашей молодежки негативно повлияло досрочное выполнение ею задачи на сезон: завоевание путевки в финальную часть континентального чемпионата. В заключительных поединках с англичанами и сербами уже не хватало сплоченности, мотивации, которыми украинцы отличались почти на протяжении всего отбора.

И, отдавая ребятам должное за выход на Евро, все же, эти октябрьские неудачи должны стать для них уроком. Нельзя расслабляться раньше времени, соперники этого не прощают».

Напомним, что финальная часть чемпионата Европы среди молодежных сборных пройдет в июне 2025 года в Словакии.

Ранее стало известно, где молодежная сборная Украины проведет сбор в ноябре.