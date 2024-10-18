Виталий ПОНОМАРЕВ: «Карпаты являются более опытной командой»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против «Карпат»:

«За исключением сборников команда работала в полном составе в своем привычном режиме. Не думаю, что отсутствие этих игроков существенно повлияло на нашу подготовку к следующей игре. К счастью, с Ильей Квасницей все хорошо, он уже тренируется в общей группе. У нас еще есть время, чтобы тщательно изучить соперника и подготовиться к игре.

Сейчас команду ждет насыщенный график, но все клубы в равных условиях. В этот период нужно будет уделить больше внимания восстановлению игроков. Мы не выделяем конкретного соперника, а ответственно готовимся к каждому поединку, ведь для нас важен каждый матч. Для нас нет разницы против кого играет «Рух» – против «Карпат», «Шахтера» или «Ингульца» – к каждому сопернику команда готовится одинаково.

«Карпаты» более опытная команда, если взглянуть на средний возраст их коллектива. Думаю, сейчас у клубов разные векторы развития и цели, ведь в «Рухе» играют преимущественно львовские молодые ребята. Тогда как «Карпаты» делают ставку на легионеров. Также бюджет нашего следующего соперника превышает бюджет «Руха» впрочем на поле все решает игра. Сейчас наша задача – создать условия, чтобы наши молодые футболисты прогрессировали и «Рух» не отходил от своей стратегии развития».

Матч «Рух» – «Карпаты» состоится 21 октября в 18:00 по киевскому времени.