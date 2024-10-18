Артета высказался о травме Зинченко. Когда вернется украинец?

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме украинского защитника «канониров» Александра Зинченко:

«Состояние Зинченко, Уайта и Тимбера? Они достаточно близки, все трое. Нам придется ускорить их восстановление. У нас есть определенные проблемы с численностью футболистов, особенно на правом фланге».

Напомним, Александр Зинченко травмировался еще 15 сентября и с тех пор на поле не появлялся. У 27-летнего игрока сборной Украины проблемы с икроножной мышцей.

В целом Александр Зинченко сыграл всего 2 поединка (79 игровых минут) и не отметился ни одним результативным действием в этом сезоне на клубном уровне.