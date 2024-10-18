Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета высказался о травме Зинченко. Когда вернется украинец?
Англия
18 октября 2024, 13:19 |
583
0

Артета высказался о травме Зинченко. Когда вернется украинец?

Защитник «Арсенала» близок к полному восстановлению

18 октября 2024, 13:19 |
583
0
Артета высказался о травме Зинченко. Когда вернется украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме украинского защитника «канониров» Александра Зинченко:

«Состояние Зинченко, Уайта и Тимбера? Они достаточно близки, все трое. Нам придется ускорить их восстановление. У нас есть определенные проблемы с численностью футболистов, особенно на правом фланге».

Напомним, Александр Зинченко травмировался еще 15 сентября и с тех пор на поле не появлялся. У 27-летнего игрока сборной Украины проблемы с икроножной мышцей.

В целом Александр Зинченко сыграл всего 2 поединка (79 игровых минут) и не отметился ни одним результативным действием в этом сезоне на клубном уровне.

По теме:
Недоволен. Звездный одноклубник Мудрика готов покинуть Челси
«Поймут это позже». Лапорта резко отреагировал на трансфер форварда в Челси
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси
Микель Артета Александр Зинченко Бен Уайт Юрриен Тимбер Арсенал Лондон травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Football London
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семейство Мальдини: на детях талант не отдыхает
Футбол | 18 октября 2024, 13:52 0
Семейство Мальдини: на детях талант не отдыхает
Семейство Мальдини: на детях талант не отдыхает

Обозреватель Sport.ua – об уникальном достижении главной футбольной семьи Италии

ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
Футбол | 17 октября 2024, 16:15 0
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов

Легендарный футболист находит время и на Джуниора

Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2024, 07:00
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Футбол | 17.10.2024, 20:07
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Футбол | 17.10.2024, 14:31
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
16.10.2024, 18:10
Бокс
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
17.10.2024, 08:00 17
Футбол
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
16.10.2024, 23:45 8
Футбол
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
17.10.2024, 07:40
Бокс
Боб АРУМ: «У Майка Тайсона нет ни единого шанса»
Боб АРУМ: «У Майка Тайсона нет ни единого шанса»
17.10.2024, 12:40 2
Бокс
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
16.10.2024, 20:59 9
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
17.10.2024, 14:52 22
Футбол
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
17.10.2024, 18:36 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем