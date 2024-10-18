Не Луческу. Дуглас Коста назвал тренера, который изменил его карьеру

34-летний вингер «Сиднея» Дуглас Коста, известный по выступлениям в Украине за «Шахтер», назвал тренера, который коренным образом изменил его карьеру.

«Я могу говорить об этом всю свою жизнь. Я думаю, Жузеп Гвардиола изменил мою жизнь, он изменил мое понимание, то, как я думаю о футболе. Он дал мне много уверенности. Так что я стал тем, кто я есть, благодаря ему. Когда я впервые приехал туда [в «Баварию»], он просто спросил меня, готов ли я играть в футбол, и я сказал, что да. Когда такие парни заботятся о тебе, ты получаешь много уверенности, чтобы продолжать играть, делать свои дела», – заявил Дуглас Коста.

Примечательно, что под руководством Жузепа Гвардиолы Дуглас Коста сыграл всего 43 официальных поединка в карьере. Значительно больше матчей бразилец отыграл в «Шахтере» под руководством Мирчи Луческу (203) или в «Ювентусе» у Массимилиано Аллегри (72), но этих наставников бразилец не назвал.