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18 октября 2024, 12:34 |
443
0

Дуглас Коста выделил самый значимый клуб в карьере. Это не Шахтер

Бразилец полагает, что самый сложный и полезный опыт ему предоставила игра за «Баварию»

18 октября 2024, 12:34 |
443
0
Дуглас Коста выделил самый значимый клуб в карьере. Это не Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста, который ныне выступает в Австралии за «Сидней», назвал самый значимый клуб в своей карьере.

«Когда я подписал контракт с «Баварией», конечно, это был большой шаг для меня, потому что я перешел из донецкого «Шахтера», и мне нравился такой переход, потому что я получил возможность играть под руководством Пепа Гвардиолы. Да, это был действительно большой шаг, так что это мой лучший момент [в карьере]».

«Ювентус»? Это тоже было приятное время. Но самое сложное время в моей жизни было в «Баварии». Это была большая разница с «Шахтером», полезный опыт. Да, самое трудное время в моей жизни было именно в «Баварии», – сказал бразилец.

34-летний Дуглас Коста выступал в Бразилии за «Гремио», в Украине за «Шахтер», в Германии за «Баварию», в Италии за «Ювентус», в США за «Лос-Анджелес Гэлакси», а ныне играет в Австралии за «Сидней».

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Дуглас Коста Шахтер Донецк Сидней Бавария Ювентус
Алексей Сливченко Источник: Daily Telegraph Sydney
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