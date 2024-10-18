Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянский футболист осужден за сексуальное насилие над 14-летней девочкой
Италия
18 октября 2024, 12:45 | Обновлено 18 октября 2024, 12:46
271
0

Итальянский футболист осужден за сексуальное насилие над 14-летней девочкой

Майкл Лигуори услышал вердикт суда

18 октября 2024, 12:45 | Обновлено 18 октября 2024, 12:46
271
0
Итальянский футболист осужден за сексуальное насилие над 14-летней девочкой
Twitter. Майкл Лигуори

Итальянский футболист Майкл Лигуори продолжал нормально играть и тренироваться со своей командой «Падова», несмотря на то, что в прошлый четверг суд первой инстанции Терамо приговорил его к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой.

События датируются 5 июля 2018 года, когда Лигуори – на тот момент ему было 19 лет и игрок «Нотареско» – и его друг познакомились с двумя несовершеннолетними девочками.

Согласно версии обвинения, футболист и его друг отошли от толпы и принудили 14- и 16-летних девочек к вступлению в половую связь без их согласия.

Игрок и его защита, обжаловавшие наказание, отвергли обвинения и всегда утверждали, что их отношения были по обоюдному согласию.

Несовершеннолетние сообщили о случившемся во время судебного процесса: «Я сказала ему, что не хочу, и все же он сделал это», – рассказала молодая девушка, которой сейчас 20 лет, которая утверждает, что к ней приставал Лигуори, о чем написано в официальных следственных документах, опубликованных итальянскими СМИ.

Приговор суда Терамо, признавшего его виновным, был оглашен в прошлый четверг, 10 октября, за два дня до игры «Падовы» против «Джаны Эрмини» в Серии С.

В тот же день, когда было объявлено об осуждении Лигуори в первой инстанции, «Падова» выступила с заявлением, в котором предупредила, что продолжит рассчитывать на игрока до тех пор, пока приговор не станет окончательным.

По теме:
Довбику на заметку. Рома забивает в два раза меньше, чем Интер
Стало известно, выйдет ли Мариуполь на следующий поединок
Травма Довбика. Форвард Ромы провел тренировку в общей группе
Серия C скандал изнасилование чемпионат Италии по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Барселона выйдет на Эль Класико в уникальных футболках
Футбол | 18 октября 2024, 06:49 2
ФОТО. Барселона выйдет на Эль Класико в уникальных футболках
ФОТО. Барселона выйдет на Эль Класико в уникальных футболках

Команда сделала коллаборацию с музыкальной группой Coldplay

Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Бокс | 18 октября 2024, 07:10 0
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?

Звездный боксер отметил украинца

Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Футбол | 18.10.2024, 11:18
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Футзал | 17.10.2024, 18:36
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Футбол | 17.10.2024, 14:52
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
17.10.2024, 07:40
Бокс
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 16
Футбол
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
16.10.2024, 20:59 9
Футбол
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
16.10.2024, 18:15 10
Другие виды
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
17.10.2024, 23:15 14
Футбол
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
17.10.2024, 08:00 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем