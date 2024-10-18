Итальянский футболист осужден за сексуальное насилие над 14-летней девочкой

Итальянский футболист Майкл Лигуори продолжал нормально играть и тренироваться со своей командой «Падова», несмотря на то, что в прошлый четверг суд первой инстанции Терамо приговорил его к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой.

События датируются 5 июля 2018 года, когда Лигуори – на тот момент ему было 19 лет и игрок «Нотареско» – и его друг познакомились с двумя несовершеннолетними девочками.

Согласно версии обвинения, футболист и его друг отошли от толпы и принудили 14- и 16-летних девочек к вступлению в половую связь без их согласия.

Игрок и его защита, обжаловавшие наказание, отвергли обвинения и всегда утверждали, что их отношения были по обоюдному согласию.

Несовершеннолетние сообщили о случившемся во время судебного процесса: «Я сказала ему, что не хочу, и все же он сделал это», – рассказала молодая девушка, которой сейчас 20 лет, которая утверждает, что к ней приставал Лигуори, о чем написано в официальных следственных документах, опубликованных итальянскими СМИ.

Приговор суда Терамо, признавшего его виновным, был оглашен в прошлый четверг, 10 октября, за два дня до игры «Падовы» против «Джаны Эрмини» в Серии С.

В тот же день, когда было объявлено об осуждении Лигуори в первой инстанции, «Падова» выступила с заявлением, в котором предупредила, что продолжит рассчитывать на игрока до тех пор, пока приговор не станет окончательным.