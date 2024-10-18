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Англия
18 октября 2024, 11:56 | Обновлено 18 октября 2024, 12:54
132
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси

20 октября в 18:30 состоится матч 8-го тура АПЛ

18 октября 2024, 11:56 | Обновлено 18 октября 2024, 12:54
132
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место с 18 очками. У «Челси» 14 пунктов и 4-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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