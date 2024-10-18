В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место с 18 очками. У «Челси» 14 пунктов и 4-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.