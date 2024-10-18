Англия18 октября 2024, 11:56 | Обновлено 18 октября 2024, 12:54
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси
20 октября в 18:30 состоится матч 8-го тура АПЛ
18 октября 2024, 11:56 | Обновлено 18 октября 2024, 12:54
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В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место с 18 очками. У «Челси» 14 пунктов и 4-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
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