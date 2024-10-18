С экс-игроком клуба УПЛ. 25 лучших футболистов АПЛ XXI века

GOAL составил рейтинг 25 лучших футболистов, выступавших в высшем дивизионе Англии с 2000 года. Важно отметить, что достижения и выступления, которые были до 1 января 2000 года, не были приняты во внимание, что исключает пиковые годы легенд Премьер-лиги, таких как Алан Ширер и Рой Кин.

Добавим, что 25-е место занял Яя Туре. Напомним, что во время игровой карьеры ивуариец с 2004 года по 2005 год выступал в составе донецкого «Металлурга», за который он провел 37 матчей и забил четыре мяча.

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