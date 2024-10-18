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Англия
18 октября 2024, 11:48 | Обновлено 18 октября 2024, 12:58
233
0

С экс-игроком клуба УПЛ. 25 лучших футболистов АПЛ XXI века

Яя Туре попал в престижный рейтинг

18 октября 2024, 11:48 | Обновлено 18 октября 2024, 12:58
233
0
С экс-игроком клуба УПЛ. 25 лучших футболистов АПЛ XXI века
Getty Images/Global Images Ukraine. Яя Туре

GOAL составил рейтинг 25 лучших футболистов, выступавших в высшем дивизионе Англии с 2000 года. Важно отметить, что достижения и выступления, которые были до 1 января 2000 года, не были приняты во внимание, что исключает пиковые годы легенд Премьер-лиги, таких как Алан Ширер и Рой Кин.

Добавим, что 25-е место занял Яя Туре. Напомним, что во время игровой карьеры ивуариец с 2004 года по 2005 год выступал в составе донецкого «Металлурга», за который он провел 37 матчей и забил четыре мяча.

ТОП-10 лучших футболистов АПЛ XXI века

  1. Тьерри Анри
  2. Пол Скоулз
  3. Уэйн Руни
  4. Кевин де Брюйне
  5. Стивен Джеррард
  6. Фрэнк Лэмпард
  7. Мохамед Салах
  8. Патрик Виейра
  9. Криштиану Роналду
  10. Давид Сильва
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Яя Туре чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тьерри Анри Пол Скоулз рейтинг Кевин де Брюйне Стивен Джеррард Фрэнк Лэмпард Мохамед Салах Патрик Виейра Криштиану Роналду Давид Сильва
Павло Павленко Источник: Goal.com
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