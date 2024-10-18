Барселона интересуется одним из лучших нападающих АПЛ. Это не Холанд
Александер Исаак может покинуть «Ньюкасл»
Каталонская «Барселона» интересуется шведским нападающим английского «Ньюкасла» Александером Исаком, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, главной целью «сине-гранатовых» все еще является норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, но клуб ищет реалистичную альтернативу, которой считается 25-летний футболист.
В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В прошлой кампании он забил 21 гол в АПЛ, став третьим лучшим бомбардиром чемпионата.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера Исака в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.
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