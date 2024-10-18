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  4. Барселона интересуется одним из лучших нападающих АПЛ. Это не Холанд
Испания
18 октября 2024, 11:43 |
715
0

Барселона интересуется одним из лучших нападающих АПЛ. Это не Холанд

Александер Исаак может покинуть «Ньюкасл»

18 октября 2024, 11:43 |
715
0
Барселона интересуется одним из лучших нападающих АПЛ. Это не Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Каталонская «Барселона» интересуется шведским нападающим английского «Ньюкасла» Александером Исаком, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, главной целью «сине-гранатовых» все еще является норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, но клуб ищет реалистичную альтернативу, которой считается 25-летний футболист.

В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В прошлой кампании он забил 21 гол в АПЛ, став третьим лучшим бомбардиром чемпионата.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера Исака в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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