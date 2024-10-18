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  4. «Вообще космические деньги». Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 09:42 |
319
0

«Вообще космические деньги». Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере

Хавбек горняков признался, что за пропуск тренировки могут забирать 20% зарплаты

18 октября 2024, 09:42 |
319
0
«Вообще космические деньги». Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о системе штрафов в составе «горняков»:

«Да, мы имеем штрафы, систему штрафов, там за каждую минуту есть отдельный штраф. За пропуск там вообще космические средства, там 20 процентов может от зарплаты быть».

В сезоне 2024/25 22-летний Георгий Судаков провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее Георгий Судаков рассказал, о каком эпизоде в карьере больше всего жалеет.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу тренировка штрафы зарплаты финансы
Дмитро Вербинський Источник: Чемпион
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