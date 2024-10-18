«Вообще космические деньги». Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере
Хавбек горняков признался, что за пропуск тренировки могут забирать 20% зарплаты
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о системе штрафов в составе «горняков»:
«Да, мы имеем штрафы, систему штрафов, там за каждую минуту есть отдельный штраф. За пропуск там вообще космические средства, там 20 процентов может от зарплаты быть».
В сезоне 2024/25 22-летний Георгий Судаков провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Ранее Георгий Судаков рассказал, о каком эпизоде в карьере больше всего жалеет.
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