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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 08:43 |
149
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Кривбасс

20 октября в 18:30 состоится матч 10-го тура УПЛ

18 октября 2024, 08:43 |
149
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Кривбасс
УПЛ

В воскресенье, 20 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Заря» занимает 6-е место, имея 12 очков после 9 игр. У «Кривбасса» 11 пунктов после 8 встреч и 8-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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