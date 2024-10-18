В воскресенье, 20 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

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В таблице УПЛ «Заря» занимает 6-е место, имея 12 очков после 9 игр. У «Кривбасса» 11 пунктов после 8 встреч и 8-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV