Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 07:45 |
96
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес

20 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ

18 октября 2024, 07:45 |
96
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
УПЛ

В воскресенье, 20 октября, в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 9-е место, имея 10 очков после 9 игр. У «Вереса» 9 пунктов после 9 встреч и 12-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец просматривает новичка из столичной команды 
Боятся агрессии фанов? Рух выделил Карпатам на дерби 10 пропусков
где смотреть Черноморец Одесса Верес Ровно Черноморец - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
Бокс | 17 октября 2024, 09:10 0
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым

Американский боксер уверен в победе украинца

Монако – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 18 октября 2024, 06:44 0
Монако – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Монако – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 18 октября в 21:45 по Киеву

Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 17.10.2024, 08:50
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Футбол | 17.10.2024, 08:00
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Владимир КОВАЛЬ: «Тренироваться у нас нет времени»
Баскетбол | 18.10.2024, 05:01
Владимир КОВАЛЬ: «Тренироваться у нас нет времени»
Владимир КОВАЛЬ: «Тренироваться у нас нет времени»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
16.10.2024, 20:59 9
Футбол
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
16.10.2024, 21:55 7
Футбол
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
17.10.2024, 12:39
Футбол
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
17.10.2024, 18:36 1
Футзал
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 15
Футбол
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
16.10.2024, 23:45 7
Футбол
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем