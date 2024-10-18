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  4. Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
18 октября 2024, 04:38 |
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Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира ITF W100 в Шрусбери

18 октября 2024, 04:38 |
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Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

18 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 119) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В 1/4 финала украинка сыграет против представительницы Швейцарии Симоны Вальтерт (WTA 214). Встреча состоится 2-м запуском после игры Паке – Уотсон. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-й очный поединок соперниц. Счет 3:1 в пользу Снигур.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Хлоэ Паке, либо против Хезер Уотсон.

📺 Видеотрансляция

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Симона Вальтерт ITF Шрусбери Дарья Снигур смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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