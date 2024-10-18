Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 119) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В 1/4 финала украинка сыграет против представительницы Швейцарии Симоны Вальтерт (WTA 214). Встреча состоится 2-м запуском после игры Паке – Уотсон. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет 5-й очный поединок соперниц. Счет 3:1 в пользу Снигур.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Хлоэ Паке, либо против Хезер Уотсон.

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