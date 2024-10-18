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Англия
18 октября 2024, 04:01 | Обновлено 18 октября 2024, 04:07
73
0

Бывший талант Арсенала может возглавить клуб Чемпионшипа

«Норвич» желает назначить тренером Джека Уилшира

18 октября 2024, 04:01 | Обновлено 18 октября 2024, 04:07
73
0
Бывший талант Арсенала может возглавить клуб Чемпионшипа
IMAGO. Джек Уилшир

Представитель английского Чемпионшипа «Норвич» планирует пригласить на пост главного наставника клуба экс-футболиста Джека Уилшира. Англичанин, на сегодня, тренируют Арсенал U-18.

Как сообщает издание The Athletic, стороны ведут активные переговоры о назначении Джека. На решение бывшего игрока повлиял нынешний генеральный директор «Норвича» Бенн Неппор, который близко общается с Уилширом.

Профессиональную карьеру англичанин закончил летом 2022 года. За годы выступлений Джек побывал в «Болтоне», «Арсенале», «Бормунте» и датском «Орхусе». В общей сумме экс-футболист отыграл 305 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 40 ассистов.

Возглавил свою первую команду Джек по окончанию футбольной карьеры. На протяжении двух лет Уилшир является тренером «Арсенала» до 18-и лет. Вместе с клубом специалист достиг финала Кубка Англии.

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Норвич Джек Уилшир Чемпионшип
Андрій Вітренко Источник: The Athletic
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