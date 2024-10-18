Бывший талант Арсенала может возглавить клуб Чемпионшипа

Представитель английского Чемпионшипа «Норвич» планирует пригласить на пост главного наставника клуба экс-футболиста Джека Уилшира. Англичанин, на сегодня, тренируют Арсенал U-18.

Как сообщает издание The Athletic, стороны ведут активные переговоры о назначении Джека. На решение бывшего игрока повлиял нынешний генеральный директор «Норвича» Бенн Неппор, который близко общается с Уилширом.

Профессиональную карьеру англичанин закончил летом 2022 года. За годы выступлений Джек побывал в «Болтоне», «Арсенале», «Бормунте» и датском «Орхусе». В общей сумме экс-футболист отыграл 305 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 40 ассистов.

Возглавил свою первую команду Джек по окончанию футбольной карьеры. На протяжении двух лет Уилшир является тренером «Арсенала» до 18-и лет. Вместе с клубом специалист достиг финала Кубка Англии.