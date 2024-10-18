ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Лаура ван Хам – красотка, которая покорила Лукаку

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку стал гостем подкаста «Friends of Sports Podcast», где рассказал о своих трудностях «за кулисами».

Лукаку рассказал, что причина, по которой он продолжает добиваться успеха на фоне негатива и пристального внимания к себе, кроется в его менталитете. Он также рассказал о том, как боролся с травмами и часто переживал депрессию в своей карьере, а также о том, что в то время никому не открывался. Лукаку добавил, что не проверяет свои сообщения и объяснил, почему он ведет очень сдержанный образ жизни – настолько, что даже его друзья имеют к нему ограниченный доступ.

Бельгийская звезда также поблагодарил Тьерри Анри за помощь в самые трудные моменты, а также рассказал, что он не является поклонником терапии.

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Он называет свою мать, брата и девушку единственными людьми, которым он доверяет.

В настоящее время нападающий «Наполи» состоит в отношениях с голландской красавивей по имени Лаура ван Хам.

До сентября пара ни разу не была замечена вместе на публике. До того, как они вышли в Неаполе на ужин с Аурелио де Лаурентисом, Лаура часто появлялась на матчах Лукаку, например, в феврале на игре «Фейеноорд» - «Рома».

Девушка Лукаку изучала бизнес-образование в Ден Боше, а также училась в Лейпциге и Дандолке.

Ну и красавица на все 200%, согласны?