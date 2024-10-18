ФОТО. Знакомьтесь, это – девушка Нико Уильямса – звезды сборной Испании
Звезда Атлетика и сборной Испании Нико Вильямс наконец нашел ту самую
Стало известно с кем начал встречаться вингер «Атлетик» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс.
По информации специализированного аккаунта «Game, set and match», звездный футболист имеет романтические отношения с Айнхи Гарсией.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Игрока уже несколько раз видели с девушкой в публичных местах: помимо матча Ла Лиги против «Сельты», на котором Нико сидел вместе с девушкой на трибунах, пару видели в Италии, отдыхающих на острове Сардиния.
Девушка – модель, ведет свой блог и хочет стать инфлюенсеркой – с таким компаньоном, как Нико, шансы на успех увеличиваются в разы:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Букмекеры не верят в успех сине-желтых, наибольшие шансы у Чехии – 1.65
Первое место в рейтинге занял легендарный Паоло Мальдини