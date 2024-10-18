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18 октября 2024, 00:35 |
722
0

ФОТО. Знакомьтесь, это – девушка Нико Уильямса – звезды сборной Испании

Звезда Атлетика и сборной Испании Нико Вильямс наконец нашел ту самую

18 октября 2024, 00:35 |
722
0
ФОТО. Знакомьтесь, это – девушка Нико Уильямса – звезды сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Стало известно с кем начал встречаться вингер «Атлетик» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс.

По информации специализированного аккаунта «Game, set and match», звездный футболист имеет романтические отношения с Айнхи Гарсией.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Игрока уже несколько раз видели с девушкой в публичных местах: помимо матча Ла Лиги против «Сельты», на котором Нико сидел вместе с девушкой на трибунах, пару видели в Италии, отдыхающих на острове Сардиния.

Девушка – модель, ведет свой блог и хочет стать инфлюенсеркой – с таким компаньоном, как Нико, шансы на успех увеличиваются в разы:

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Нико Уильямс фото lifestyle Атлетик Бильбао сборная Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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