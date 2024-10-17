Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший защитник Баварии сменит сборную. Это вопрос времени
Германия
17 октября 2024, 23:59 |
187
0

Бывший защитник Баварии сменит сборную. Это вопрос времени

Митчелл Вайзер может сыграть в новой национальной команде

17 октября 2024, 23:59 |
187
0
Бывший защитник Баварии сменит сборную. Это вопрос времени
Getty Images/Global Images Ukraine. Митчелл Вайзер

Защитник «Вердера» Митчелл Вайзер родился и вырос в Германии. Он начал свою карьеру в «Кельне», а в последующие годы был связан с «Баварией», «Гертой» и «Байером».

Тем временем защитника вызвали в юношеские сборные Германии. Выступал за сборные U16, U17, U18, U20 и U21. Однако в национальной команде он так и не дебютировал.

По этой причине Вайзер может сменить состав сборной, что он и сделает. 30-летний футболист имеет право выступать за сборную Алжира.

Sky Germany сообщает, что его дедушка по материнской линии имеет связи с этой страной. Уже в ноябре опытный футболист сможет рассчитывать на вызов от тренера Владимира Петковича.

По теме:
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Опередил Кейна и Вирца. Кто лучший игрок Бундеслиги в сентябре?
Спортивный директор Байера четко высказался о возможном уходе Хаби Алонсо
Вердер сборная Алжира по футболу Бундеслига сборная Германии по футболу Суперкубок Германии по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре
Футбол | 17 октября 2024, 22:42 12
Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре
Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре

Известный тренер ожидает возвращения Цыганкова и Зинченко

Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Бокс | 17 октября 2024, 08:22 0
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри

Владислав Сиренко ожидает победы своего соотечественника

Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Футбол | 17.10.2024, 14:52
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 17.10.2024, 08:50
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Футбол | 18.10.2024, 00:09
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
16.10.2024, 18:15 10
Другие виды
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 12
Футбол
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
16.10.2024, 14:54 2
Футбол
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
16.10.2024, 18:10
Бокс
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
16.10.2024, 11:59 11
Футбол
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
ФОТО. Лучший фифер Украины в шоке от прорисовки лица Довбика. Артем ответил
ФОТО. Лучший фифер Украины в шоке от прорисовки лица Довбика. Артем ответил
16.10.2024, 22:34 11
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем