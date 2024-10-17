Бывший защитник Баварии сменит сборную. Это вопрос времени

Защитник «Вердера» Митчелл Вайзер родился и вырос в Германии. Он начал свою карьеру в «Кельне», а в последующие годы был связан с «Баварией», «Гертой» и «Байером».

Тем временем защитника вызвали в юношеские сборные Германии. Выступал за сборные U16, U17, U18, U20 и U21. Однако в национальной команде он так и не дебютировал.

По этой причине Вайзер может сменить состав сборной, что он и сделает. 30-летний футболист имеет право выступать за сборную Алжира.

Sky Germany сообщает, что его дедушка по материнской линии имеет связи с этой страной. Уже в ноябре опытный футболист сможет рассчитывать на вызов от тренера Владимира Петковича.