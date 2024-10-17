Звездный экс-вингер сборной Ирландии завершил карьеру. Его доконали травмы

Звездный ирландский вингер Эйден Макгиди, на счету которого 92 матча и 5 забитых мячей за национальную команду (восьмой показатель по числу поединков за всю историю ирландской сборной), объявил о завершении карьеры игрока.

С июля минувшего года Макгиди был на контракте в шотландском клубе «Эйр Юнайтед», но 1 октября договорился о расторжении трудового соглашения по взаимному согласию сторон, а сейчас принял решение покинуть футбол.

«Я официально заканчиваю. Мне повезло осуществить свою мечту как футболиста, поиграв в Лиге чемпионов, чемпионате Европы и Премьер-лиге. Я глубоко благодарен всем, с кем мне посчастливилось играть и с кем мне довелось встречаться на протяжении этого путешествия. С нетерпением жду, что принесет следующая глава. Мне посчастливилось играть за столько великих команд в Шотландии, Англии и россии, блестящие воспоминания, в лучших клубах. Я никогда не забуду волшебные времена, когда я представлял Ирландию на протяжении 13 лет и в то же время попал на Евро», – сообщил Макгиди.

В последние годы Макгиди докучали травмы. Из-за частых проблем с коленом вингер сыграл только 19 матчей за «Эйр Юнайтед».

Ранее Эйден выступал за «Селтик», «Сандерленд», московский «Спартак», «Эвертон», «Престон», «Хиберниан», «Шеффилд Уэнсдей» и «Чарльтон».