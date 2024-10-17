ФОТО. Любовный треугольник звезды Ливерпуля дошел до суда

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер угодил в эпицентр скандала, которое завершится судебным разбирательством.

Выяснилось, что новая девушка 25-летнего игрока – Айлен Кова – была подругой его экс-девушки Камилы, которая поддерживала футболиста во время триумфального чемпионата мира-2022.

Впервые Алексис показал публике свою новую девушку в мае 2023 года на дне рождения Лаутаро Мартинеса и далее пара не отлипает друг от друга.

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Поворот в любовной жизни Макаллистера привел к судебному иску со стороны Камилы, которая требует финансовой компенсации за их 5-летние отношения.

Адвокат Камилы утверждает, что она имеет право на поддержку из-за их публичного и мирного сожительства.

А пока предлагаем вам насладиться фото новой девушки Алексиса: