ФОТО. Любовный треугольник звезды Ливерпуля дошел до суда
Личная жизнь Алексиса Макаллистера стала достоянием общественности
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер угодил в эпицентр скандала, которое завершится судебным разбирательством.
Выяснилось, что новая девушка 25-летнего игрока – Айлен Кова – была подругой его экс-девушки Камилы, которая поддерживала футболиста во время триумфального чемпионата мира-2022.
Впервые Алексис показал публике свою новую девушку в мае 2023 года на дне рождения Лаутаро Мартинеса и далее пара не отлипает друг от друга.
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Поворот в любовной жизни Макаллистера привел к судебному иску со стороны Камилы, которая требует финансовой компенсации за их 5-летние отношения.
Адвокат Камилы утверждает, что она имеет право на поддержку из-за их публичного и мирного сожительства.
А пока предлагаем вам насладиться фото новой девушки Алексиса:
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