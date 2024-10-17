Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Любовный треугольник звезды Ливерпуля дошел до суда
Другие новости
17 октября 2024, 21:45 |
2146
1

ФОТО. Любовный треугольник звезды Ливерпуля дошел до суда

Личная жизнь Алексиса Макаллистера стала достоянием общественности

17 октября 2024, 21:45 |
2146
1
ФОТО. Любовный треугольник звезды Ливерпуля дошел до суда
Instagram. Алексис Макаллистер и Айлен Кова

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер угодил в эпицентр скандала, которое завершится судебным разбирательством.

Выяснилось, что новая девушка 25-летнего игрока – Айлен Кова – была подругой его экс-девушки Камилы, которая поддерживала футболиста во время триумфального чемпионата мира-2022.

Впервые Алексис показал публике свою новую девушку в мае 2023 года на дне рождения Лаутаро Мартинеса и далее пара не отлипает друг от друга.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поворот в любовной жизни Макаллистера привел к судебному иску со стороны Камилы, которая требует финансовой компенсации за их 5-летние отношения.

Адвокат Камилы утверждает, что она имеет право на поддержку из-за их публичного и мирного сожительства.

А пока предлагаем вам насладиться фото новой девушки Алексиса:

По теме:
Синнер во второй раз за неделю переиграл Джоковича и поборется за $6 млн
Месси ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026
ФОТО. Встречайте журналистку невероятной красоты, умеющую давать прогнозы
Алексис Макаллистер Ливерпуль сборная Аргентины по футболу фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер Вереса может не сыграть в матче с Черноморцем
Футбол | 17 октября 2024, 21:11 0
Голкипер Вереса может не сыграть в матче с Черноморцем
Голкипер Вереса может не сыграть в матче с Черноморцем

Андрей Кожухарь рискует пропустить игру против родной команды

Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение
Футбол | 17 октября 2024, 18:35 4
Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение
Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение

ФИФА будет защитать футболистов от расистских оскорблений с трибун

Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Футбол | 17.10.2024, 08:00
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Футбол | 17.10.2024, 07:22
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 17.10.2024, 08:50
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D1927K
ну це вже пзда
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
16.10.2024, 18:10
Бокс
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
15.10.2024, 20:18
Бокс
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 12
Футбол
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
16.10.2024, 14:54 1
Футбол
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
16.10.2024, 20:50 15
Футбол
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
15.10.2024, 22:24 2
Бокс
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
16.10.2024, 07:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем