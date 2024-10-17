Зинченко, Сака, Хаверц и еще 8 игроков Арсенала имеют проблемы со здоровьем
Головная боль Микеля Артеты перед матчем с «Борнмутом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рискует остаться без полного стартового состава игроков на поездку в Борнмут, когда английская Премьер-лига возобновится после международного перерыва в эти выходные.
По данным источника, накануне ближайшего поединка в лазарете лондонской команды находятся 11 футболистов. В частности, имеют проблемы со здоровьем Александр Зинченко, Кай Хаверц, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Бен Уайт, Томас Партей и другие.
Матч 8-го тура АПЛ «Борнмут» – «Арсенал» пройдет в субботу, 19 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.
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