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  4. Зинченко, Сака, Хаверц и еще 8 игроков Арсенала имеют проблемы со здоровьем
Англия
17 октября 2024, 21:59 | Обновлено 17 октября 2024, 23:00
309
1

Зинченко, Сака, Хаверц и еще 8 игроков Арсенала имеют проблемы со здоровьем

Головная боль Микеля Артеты перед матчем с «Борнмутом»

17 октября 2024, 21:59 | Обновлено 17 октября 2024, 23:00
309
1
Зинченко, Сака, Хаверц и еще 8 игроков Арсенала имеют проблемы со здоровьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рискует остаться без полного стартового состава игроков на поездку в Борнмут, когда английская Премьер-лига возобновится после международного перерыва в эти выходные.

По данным источника, накануне ближайшего поединка в лазарете лондонской команды находятся 11 футболистов. В частности, имеют проблемы со здоровьем Александр Зинченко, Кай Хаверц, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Бен Уайт, Томас Партей и другие.

Матч 8-го тура АПЛ «Борнмут» – «Арсенал» пройдет в субботу, 19 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон травма Александр Зинченко Английская Премьер-лига Борнмут чемпионат Англии по футболу Букайо Сака Мартин Эдегор Кай Хаверц
Павло Павленко Источник: Football London
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avk2307
Если б то был соперник Динамо, то написали бы тут ,что Арсенал играть будет дублем   
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