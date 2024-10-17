ФОТО. Встречайте журналистку невероятной красоты, умеющую давать прогнозы

Журналистка Бьянка Морони Силва прославилась на весь мир, угадав точный счёт матча Аргентина - Боливия (6:0).

Телеведущая, которая работает на Fox Sports, точно назвала и авторов голов – Месси, Альвареса и Лаутаро – и промахнулась только с Де Полем.

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Девушка дала свой прогноз перед началом матча, – после поединка её завалили сообщениями с поздравлениями.

Бьянка продемонстрировала, что она разбирается в футболе, ну а выглядит она на все 10 баллов!