ФОТО. Встречайте журналистку невероятной красоты, умеющую давать прогнозы
Журналистка Fox Sports Бьянка Морони Силва угадала точный счёт матча Аргентина - Боливия
Журналистка Бьянка Морони Силва прославилась на весь мир, угадав точный счёт матча Аргентина - Боливия (6:0).
Телеведущая, которая работает на Fox Sports, точно назвала и авторов голов – Месси, Альвареса и Лаутаро – и промахнулась только с Де Полем.
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Девушка дала свой прогноз перед началом матча, – после поединка её завалили сообщениями с поздравлениями.
Бьянка продемонстрировала, что она разбирается в футболе, ну а выглядит она на все 10 баллов!
¡ACERTÓ EL 6-0 A BOLIVIA Y EL HAT-TRICK DE MESSI! 🤯🇦🇷— Diario Olé (@DiarioOle) October 16, 2024
La periodista Bianca Moroni Silva hizo un pronóstico del cruce por Eliminatorias y la rompió
Video: Fox Sports pic.twitter.com/V8Lycj1D8Z
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