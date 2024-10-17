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17 октября 2024, 20:55 | Обновлено 17 октября 2024, 21:40
1562
2

ФОТО. Встречайте журналистку невероятной красоты, умеющую давать прогнозы

Журналистка Fox Sports Бьянка Морони Силва угадала точный счёт матча Аргентина - Боливия

17 октября 2024, 20:55 | Обновлено 17 октября 2024, 21:40
1562
2
ФОТО. Встречайте журналистку невероятной красоты, умеющую давать прогнозы
Infobae. Бьянка Морони Силва

Журналистка Бьянка Морони Силва прославилась на весь мир, угадав точный счёт матча Аргентина - Боливия (6:0).

Телеведущая, которая работает на Fox Sports, точно назвала и авторов голов – Месси, Альвареса и Лаутаро – и промахнулась только с Де Полем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка дала свой прогноз перед началом матча, – после поединка её завалили сообщениями с поздравлениями.

Бьянка продемонстрировала, что она разбирается в футболе, ну а выглядит она на все 10 баллов!

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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LexХХХ
Вау, яка гарненька
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+1
Serhii P.
А де неймовірна краса??
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-1
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