Щенсны может дебютировать за Барселону в ближайшем туре

34-летний польский голкипер Войцех Щенсны готов на 100% дебютировать за «Барселону». Свой следующий матч каталонцы сыграют против «Севильи».

Как сообщает Barca Universal, ветеран готов выйти на поле с первых минут, но последнее слово - за главным тренером Ханс-Дитером Фликом, который будет выбирать между Щенсны и Иньяки.

Также сообщается, что сам Войцех заявил о готовности к этому вызову, и если тренер доверит ему место в основе, он будет работать с дополнительной мотивацией.

Войцех Щенсны решил возобновить карьеру футболиста после того, как травму получил основной голкипер «Барселоны» Андре тер Штеген.