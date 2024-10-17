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Испания
17 октября 2024, 20:25 | Обновлено 17 октября 2024, 20:35
185
0

Щенсны может дебютировать за Барселону в ближайшем туре

В испанской Ла Лиге каталонский клуб встретится с Севильей

17 октября 2024, 20:25 | Обновлено 17 октября 2024, 20:35
185
0
Щенсны может дебютировать за Барселону в ближайшем туре
FC Barcelona. Войцех Щенсны

34-летний польский голкипер Войцех Щенсны готов на 100% дебютировать за «Барселону». Свой следующий матч каталонцы сыграют против «Севильи».

Как сообщает Barca Universal, ветеран готов выйти на поле с первых минут, но последнее слово - за главным тренером Ханс-Дитером Фликом, который будет выбирать между Щенсны и Иньяки.

Также сообщается, что сам Войцех заявил о готовности к этому вызову, и если тренер доверит ему место в основе, он будет работать с дополнительной мотивацией.

Войцех Щенсны решил возобновить карьеру футболиста после того, как травму получил основной голкипер «Барселоны» Андре тер Штеген.

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Войцех Щенсны Барселона Ла Лига дебют Севилья чемпионат Испании по футболу
Олександр Сільченко Источник: Barca Universal
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