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  4. Форвард за 100 млн. Арсенал готов серьезно усилиться в январе
Англия
17 октября 2024, 19:49 | Обновлено 17 октября 2024, 19:59
583
0

Форвард за 100 млн. Арсенал готов серьезно усилиться в январе

Клуб нацелен на Исака

17 октября 2024, 19:49 | Обновлено 17 октября 2024, 19:59
583
0
Форвард за 100 млн. Арсенал готов серьезно усилиться в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

По информации британских СМИ, американский владелец «Арсенала» Стэн Кренке зимой готов выделить на один трансфер 100 миллионов фунтов, если лондонцы в январе останутся серьезным претендентом на титул АПЛ.

У «Арсенала» есть проблемы с центрфорвардом (на позиции играет хавбек Хаверц), а главным фаворитом на подписание является игрок «Ньюкасла» Александер Исак, который находится в списках клуба последние полтора года.

Однако «Ньюкасл» хочет получить за ведущего бомбардира 100 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Исак забил 1 гол и сделал 1 ассист, а в минувшем у шведа было 25 точных ударов.

«Арсенал» после семи туров набрал 17 очков и идет в АПЛ третьим.

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Александер Исак Арсенал Лондон Ньюкасл Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Football London
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