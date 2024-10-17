Форвард за 100 млн. Арсенал готов серьезно усилиться в январе

По информации британских СМИ, американский владелец «Арсенала» Стэн Кренке зимой готов выделить на один трансфер 100 миллионов фунтов, если лондонцы в январе останутся серьезным претендентом на титул АПЛ.

У «Арсенала» есть проблемы с центрфорвардом (на позиции играет хавбек Хаверц), а главным фаворитом на подписание является игрок «Ньюкасла» Александер Исак, который находится в списках клуба последние полтора года.

Однако «Ньюкасл» хочет получить за ведущего бомбардира 100 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Исак забил 1 гол и сделал 1 ассист, а в минувшем у шведа было 25 точных ударов.

«Арсенал» после семи туров набрал 17 очков и идет в АПЛ третьим.