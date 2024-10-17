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17 октября 2024, 20:05 |
361
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ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера

Лорин Гудман празднует развод футболиста Манчестер Сити с его экс – Энни Килнер

17 октября 2024, 20:05 |
361
2
ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер и Лаурин Гудман

Как известно, футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер переживает процесс развода с его экс – Энни Килнер.

Причиной развода стали постоянные измены футболиста с Лорин Гудман – звездой популярного британского телешоу «Остров любви».

Кайл – отец шестерых детей – 4 у него от Энни и 2 от Лорин. Неудивительно, что отношения Уокера с женой подошли к логическому концу.

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Daily Mail сообщает, что Лорин была без ума от радости, услышав новости про развод. Гудман всегда мечтала быть с Кайлом и теперь у неё не осталось никаких преград, чтобы получить всё внимание звезды футбола.

Лорин воспитывает двоих детей от Уокера – 4-летнего сына Каиро и 1-летнюю дочь Кинару.

Напомним, что теперь уже экс-жена футболиста «горожан» требует выплаты компенсации в размере 35 млн долларов.

А мы предлагаем вам познакомиться с «новой миссис Уокер»:

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Кайл Уокер Манчестер Сити сборная Англии по футболу фото девушки lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Serhii P.
таке собі
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msv
жах який. їх, шо в 3Dпринтері друкують?
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0
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