ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера

Как известно, футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер переживает процесс развода с его экс – Энни Килнер.

Причиной развода стали постоянные измены футболиста с Лорин Гудман – звездой популярного британского телешоу «Остров любви».

Кайл – отец шестерых детей – 4 у него от Энни и 2 от Лорин. Неудивительно, что отношения Уокера с женой подошли к логическому концу.

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Daily Mail сообщает, что Лорин была без ума от радости, услышав новости про развод. Гудман всегда мечтала быть с Кайлом и теперь у неё не осталось никаких преград, чтобы получить всё внимание звезды футбола.

Лорин воспитывает двоих детей от Уокера – 4-летнего сына Каиро и 1-летнюю дочь Кинару.

Напомним, что теперь уже экс-жена футболиста «горожан» требует выплаты компенсации в размере 35 млн долларов.

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