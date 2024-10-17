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  4. Стефан РЕШКО: «Ребров положил конец разговорам об отставке»
Сборная УКРАИНЫ
17 октября 2024, 19:38 | Обновлено 17 октября 2024, 19:41
293
0

Стефан РЕШКО: «Ребров положил конец разговорам об отставке»

Бывший игрок киевского Динамо считает, что Украина показала хороший результат

17 октября 2024, 19:38 | Обновлено 17 октября 2024, 19:41
293
0
Стефан РЕШКО: «Ребров положил конец разговорам об отставке»
ФК Динамо Киев. Стефан Решко

Экс-защитник киевского «Динамо» Стефан Решко оценил игру сборной в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

«Команда справилась, даже несмотря на то, что девять игроков были травмированы. Набрав четыре очка, Ребров прекратил разговоры об отставке. А его руководитель Андрей Шевченко теперь может считать, что принял правильное решение, сохранив главного тренера сборной в должности. В ноябре две победы нам вполне по силам. Но не исключено, что может повториться сценарий Евро-2024, когда во второй половине турнира наши играли хорошо, но не выполнили задачу из-за провального старта», - сказал Решко журналистам Express.

Сборная Украины в 3-м туре Лиги наций победила сборную Грузии благодаря голу Михаила Мудрика, а в матче с Чехией пенальти реализовал Артем Довбик, который установил ничейный результат.

Напомним, что известный футбольный тренер Олег Федорчук сравнил украинских футболистов с автомобилями.

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Стефан Решко сборная Украины по футболу Сергей Ребров Лига наций
Олександр Сільченко Источник: Expres Online
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