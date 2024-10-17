Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два игрока Кривбасса сыграли за свои сборные в Африке
Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 19:21 | Обновлено 17 октября 2024, 19:24
155
0

Два игрока Кривбасса сыграли за свои сборные в Африке

Соса и Бизисана сыграли в квалификационных матчах к Кубку Африканских наций

17 октября 2024, 19:21 | Обновлено 17 октября 2024, 19:24
155
0
Два игрока Кривбасса сыграли за свои сборные в Африке
Transfermarkt. Джихад Бизимана

Полузащитник Кривбасса Джихад Бизимана был вызван в расположение сборной Руанды. Его команда встречалась на выезде с Бенином в матче 3-го тура квалификации к Кубку Африканских наций 2025 года. Бизимана провел в игре 74 минуты и затем был заменен. Руанда уступила Бенину со счетом 0:3.

В 4-м туре Руанда встречалась с тем же Бенином, но уже на домашней арене. Бизимана заработал пенальти и сам его реализовал. В итоге Руанда одержала победу - 2:1.

Форвард украинского клуба Даниэль Соса играл за сборную Нигера. В 3-м туре против Анголы, где нападающий провел всю игру, сборная Нигера проиграла со счетом 0:2.

В 4-м туре Соса также провел весь матч в домашней игре против Анголы. Сборная Даниэля проиграла с минимальным счетом 0:1.

По теме:
Защитник Вереса ждет вызов в национальную сборную Украины
Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Даниэль Соса Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Нигера по футболу Кубок африканских наций
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Футбол | 17 октября 2024, 07:01 12
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины

Интересный вариант продолжения карьеры для Дмитрия Крыськива

Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Бокс | 17 октября 2024, 07:40 0
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить

«Железный Майк» выделил Дэвида Бенавидеса

«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
Футбол | 17.10.2024, 11:45
«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
Футбол | 17.10.2024, 18:24
Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
Футбол | 16.10.2024, 20:50
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
16.10.2024, 13:41 4
Футбол
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
17.10.2024, 08:50 1
Бокс
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
16.10.2024, 05:19 3
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
16.10.2024, 07:52
Бокс
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
15.10.2024, 23:28 37
Футбол
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 6
Футбол
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
15.10.2024, 20:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем