Два игрока Кривбасса сыграли за свои сборные в Африке

Полузащитник Кривбасса Джихад Бизимана был вызван в расположение сборной Руанды. Его команда встречалась на выезде с Бенином в матче 3-го тура квалификации к Кубку Африканских наций 2025 года. Бизимана провел в игре 74 минуты и затем был заменен. Руанда уступила Бенину со счетом 0:3.

В 4-м туре Руанда встречалась с тем же Бенином, но уже на домашней арене. Бизимана заработал пенальти и сам его реализовал. В итоге Руанда одержала победу - 2:1.

Форвард украинского клуба Даниэль Соса играл за сборную Нигера. В 3-м туре против Анголы, где нападающий провел всю игру, сборная Нигера проиграла со счетом 0:2.

В 4-м туре Соса также провел весь матч в домашней игре против Анголы. Сборная Даниэля проиграла с минимальным счетом 0:1.