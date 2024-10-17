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Англия
17 октября 2024, 18:10 | Обновлено 17 октября 2024, 18:31
168
0

«Тухель справится с новыми вызовами». Руни о новом тренере

Бывший игрок Манчестер Юнайтед тоже прокомментировал назначение

17 октября 2024, 18:10 | Обновлено 17 октября 2024, 18:31
168
0
«Тухель справится с новыми вызовами». Руни о новом тренере
Transfermarkt. Уэйн Руни

38-летняя бывшая звезда сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал назначение главным тренером английской сборной Томаса Тухеля.

«Я удивлен. Он очень хороший тренер, но я удивлен, что федерация назначила именно его. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него все получится. Удивительно, что федерация за последние 10-15 лет стала хорошей платформой для молодых тренеров, но я удивлен, что они выбрали кого-то не из своего окружения. Однако, думаю, Тухель справится с новыми вызовами», - сказал Руни.

Томас Тухель никогда не возглавлял национальную сборную. Его последним местом работы была «мюнхенская Бавария».

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сборная Англии по футболу назначение тренера Уэйн Руни Томас Тухель
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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