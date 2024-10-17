«Тухель справится с новыми вызовами». Руни о новом тренере

38-летняя бывшая звезда сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал назначение главным тренером английской сборной Томаса Тухеля.

«Я удивлен. Он очень хороший тренер, но я удивлен, что федерация назначила именно его. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что у него все получится. Удивительно, что федерация за последние 10-15 лет стала хорошей платформой для молодых тренеров, но я удивлен, что они выбрали кого-то не из своего окружения. Однако, думаю, Тухель справится с новыми вызовами», - сказал Руни.

Томас Тухель никогда не возглавлял национальную сборную. Его последним местом работы была «мюнхенская Бавария».