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17 октября 2024, 17:02 | Обновлено 17 октября 2024, 17:03
639
0

Легенда клуба УПЛ может сменить чемпиона Европы во главе именитой сборной

Милан Обрадович не исключает возможности поработать со сборной Азербайджана

17 октября 2024, 17:02 | Обновлено 17 октября 2024, 17:03
639
0
Легенда клуба УПЛ может сменить чемпиона Европы во главе именитой сборной
Azerisport. Милан Обрадович

Легендарный легионер харьковского «Металлиста» Милан Обрадович признался, готов ли он возглавить национальную сборную Азербайджана. В свое время он недостаточно успешно работал с молодежной сборной этой страны.

«Я четыре года работал в Азербайджане и окружение нашего президента пригласило меня на званый ужин. Мне удалось немного пообщаться с президентом, было очень приятно.

Был ли разговор о работе в национальной сборной? Скажу вам так, этот разговор всегда где-то там висит (улыбается). Еще когда работал в молодежной сборной такие разговоры были.

Я привык к этой стране. Я узнал менталитет, это важно, чтобы преподаваться и давать максимум. До сих пор общаюсь с некоторыми своими подопечными.

Нельзя просто так прийти в новую страну, не зная все ее тайны, и ставить свою игру. Я знал и верил в своих игроков. Чувствовал себя в Азербайджане как дома, впрочем, как и моя семья», – сказал Обрадович в интервью Azerisport.

Стоит отметить, что сейчас сборную Азербайджана возглавляет Фернанду Сантуш. Однако под его руководством команда находится на последнем месте своего квартета в Лиге наций.

Напомним, Обрадович играл за харьковский «Металлист» в золотые времена клуба. Серб защищал цвета харьковчан с 2006 по 2013 годы.

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Милан Обрадович Ренату Санчеш сборная Азербайджана по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Azerisport.com
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