Легенда клуба УПЛ может сменить чемпиона Европы во главе именитой сборной
Милан Обрадович не исключает возможности поработать со сборной Азербайджана
Легендарный легионер харьковского «Металлиста» Милан Обрадович признался, готов ли он возглавить национальную сборную Азербайджана. В свое время он недостаточно успешно работал с молодежной сборной этой страны.
«Я четыре года работал в Азербайджане и окружение нашего президента пригласило меня на званый ужин. Мне удалось немного пообщаться с президентом, было очень приятно.
Был ли разговор о работе в национальной сборной? Скажу вам так, этот разговор всегда где-то там висит (улыбается). Еще когда работал в молодежной сборной такие разговоры были.
Я привык к этой стране. Я узнал менталитет, это важно, чтобы преподаваться и давать максимум. До сих пор общаюсь с некоторыми своими подопечными.
Нельзя просто так прийти в новую страну, не зная все ее тайны, и ставить свою игру. Я знал и верил в своих игроков. Чувствовал себя в Азербайджане как дома, впрочем, как и моя семья», – сказал Обрадович в интервью Azerisport.
Стоит отметить, что сейчас сборную Азербайджана возглавляет Фернанду Сантуш. Однако под его руководством команда находится на последнем месте своего квартета в Лиге наций.
Напомним, Обрадович играл за харьковский «Металлист» в золотые времена клуба. Серб защищал цвета харьковчан с 2006 по 2013 годы.
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