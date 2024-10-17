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Саудовская Аравия
17 октября 2024, 16:41 | Обновлено 17 октября 2024, 16:47
82
0

Саудовская Аравия может остаться без тренера

Манчини не смог оправдать надежды от федерации

17 октября 2024, 16:41 | Обновлено 17 октября 2024, 16:47
82
0
Саудовская Аравия может остаться без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини может быть уволен в ближайшее время. Руководство аравийской федерации назначало легендарного итальянца для того, чтобы результаты национальной сборной значительно улучшились, – сообщают журналисты La repubblica.

Однако Манчини не смог оправдать надежды на Кубке Азии, где Саудовская Аравия уступила Южной Корее в 1/8 финала.

Теперь у арабов есть угроза не квалифицироваться на чемпионат мира, ведь сборная идет на третьем месте в своей группе, пропустив вперед себя Австралию и Бахрейн.

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Роберто Манчини сборная Саудовской Аравии по футболу отставка
Олександр Сільченко Источник: La Repubblica
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