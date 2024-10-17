Саудовская Аравия может остаться без тренера

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини может быть уволен в ближайшее время. Руководство аравийской федерации назначало легендарного итальянца для того, чтобы результаты национальной сборной значительно улучшились, – сообщают журналисты La repubblica.

Однако Манчини не смог оправдать надежды на Кубке Азии, где Саудовская Аравия уступила Южной Корее в 1/8 финала.

Теперь у арабов есть угроза не квалифицироваться на чемпионат мира, ведь сборная идет на третьем месте в своей группе, пропустив вперед себя Австралию и Бахрейн.