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17 октября 2024, 16:35 |
863
1

ФОТО. Звезда Ливерпуля сделал предложение умопомрачительной красотке

Доминик Собослаи сделал предложение девушке своей мечты и она сказала «да!»

17 октября 2024, 16:35 |
863
1
ФОТО. Звезда Ливерпуля сделал предложение умопомрачительной красотке
Instagram. Доминик Собослаи и Борка Бужик

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи решил избавиться от статуса «завидного холостяка».

Вчера звездный футболист сделал предложение руки и сердца венгерской модели Борке Бужик и девушка ответила согласием.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публично про отношения пары стало известно ещё в конце мая сего года, когда Борка приехала на «Энфилд» на матч тогда ещё своего бойфренда. Далее отношение развивалась по восходящей: девушка поехала поддержать любимого на Евро-2024, ну и затем пара отправилась в отпуск.

Это будет первый брак для 23-летнего футболиста.

И мы не можем оставить вас без фото потрясающей Борки Бужик:

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Доминик Собослаи фото lifestyle Ливерпуль Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Андрій Заліщук
і тут губи робочі
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