ФОТО. Звезда Ливерпуля сделал предложение умопомрачительной красотке

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаи решил избавиться от статуса «завидного холостяка».

Вчера звездный футболист сделал предложение руки и сердца венгерской модели Борке Бужик и девушка ответила согласием.

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Публично про отношения пары стало известно ещё в конце мая сего года, когда Борка приехала на «Энфилд» на матч тогда ещё своего бойфренда. Далее отношение развивалась по восходящей: девушка поехала поддержать любимого на Евро-2024, ну и затем пара отправилась в отпуск.

Это будет первый брак для 23-летнего футболиста.

И мы не можем оставить вас без фото потрясающей Борки Бужик: