«При уважении к Степаненко». Тренер назвал опорников для сборной Украины

Тренер Сергей Нагорняк считает, что время Тараса Степаненко в сборной Украины постепенно проходит, поэтому основными в национальной команде будут Иван Калюжный и Владимир Бражко.

«Мое мнение, что Калюжный и Бражко на сегодняшний день – две кандидатуры в основной состав сборной Украины. И это при всем уважении к Тарасу Степаненко. Парень вышел на матч с чехами играть на морально-волевых качествах. Все-таки возраст дает о себе знать. Но, я думаю, что молодые Бражко и Калюжный на сегодняшний день в сборной Украины будут выглядеть очень хорошо. В красивый футбол надо играть в клубах, а за сборную надо выходить, рубиться и побеждать».

«Надо давать результат! Лучшая красота футбола на уровне сборных – это результат. Я отлично отношусь к Бражко. Мне очень нравится его игра. Но вот почему-то в Бражко после его дебюта за сборную так не влюбились украинские фанаты, как в Калюжного».

«Просто Калюжный - это такой парень с народа, который вышел на поле и показал всем, как надо играть», – сказал Нагорняк.