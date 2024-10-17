Украина. Премьер лига17 октября 2024, 15:47 | Обновлено 17 октября 2024, 15:50
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Ингулец
20 октября в 13:00 состоится матч 10-го тура УПЛ
17 октября 2024, 15:47 | Обновлено 17 октября 2024, 15:50
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В воскресенье, 20 октября, в 13:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ ЛНЗ занимает 7-е место, имея 12 очков после 9 игр. У «Ингульца» 5 пунктов после 9 встреч и 16-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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