Не только Гвардиола. Сборную Англии мог возглавить легендарный тренер

В среду, 16 октября 2024 года, Английская ассоциация футбола (FA) объявила о назначении на должность главного тренера национальной сборной Англии немца Томаса Тухеля.

По информации британского издания Daily Mail, кроме бывшего коуча «Баварии» приглашение возглавить «трех львов» получали еще 2 топовых специалиста: Жузеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Карло Анчелотти из мадридского «Реала».

Однако, как можно понять, договориться сторонам не удалось, поэтому команду все же возглавил Тухель, который начнет работу с 2025 года.