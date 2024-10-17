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  4. Не только Гвардиола. Сборную Англии мог возглавить легендарный тренер
Лига наций
17 октября 2024, 17:24 |
467
0

Не только Гвардиола. Сборную Англии мог возглавить легендарный тренер

Карло Анчелотти получил приглашение от FA

17 октября 2024, 17:24 |
467
0
Не только Гвардиола. Сборную Англии мог возглавить легендарный тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 16 октября 2024 года, Английская ассоциация футбола (FA) объявила о назначении на должность главного тренера национальной сборной Англии немца Томаса Тухеля.

По информации британского издания Daily Mail, кроме бывшего коуча «Баварии» приглашение возглавить «трех львов» получали еще 2 топовых специалиста: Жузеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Карло Анчелотти из мадридского «Реала».

Однако, как можно понять, договориться сторонам не удалось, поэтому команду все же возглавил Тухель, который начнет работу с 2025 года.

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Дмитро Вербинський Источник: Daily Mail
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