Не только Гвардиола. Сборную Англии мог возглавить легендарный тренер
Карло Анчелотти получил приглашение от FA
В среду, 16 октября 2024 года, Английская ассоциация футбола (FA) объявила о назначении на должность главного тренера национальной сборной Англии немца Томаса Тухеля.
По информации британского издания Daily Mail, кроме бывшего коуча «Баварии» приглашение возглавить «трех львов» получали еще 2 топовых специалиста: Жузеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Карло Анчелотти из мадридского «Реала».
Однако, как можно понять, договориться сторонам не удалось, поэтому команду все же возглавил Тухель, который начнет работу с 2025 года.
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