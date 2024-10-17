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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
20.10.2024 13:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 15:39 | Обновлено 17 октября 2024, 15:45
44
0

ЛНЗ – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября в 13:00 состоится матч 10-го тура УПЛ

17 октября 2024, 15:39 | Обновлено 17 октября 2024, 15:45
44
0
ЛНЗ – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 20 октября, в 13:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ ЛНЗ занимает 7-е место, имея 12 очков после 9 игр. У «Ингульца» 5 пунктов после 9 встреч и 16-я позиция.

ЛНЗ – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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