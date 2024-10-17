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  4. Василий ГАКМАН: «Благодарю всех за поддержку»
Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 15:41 |
139
0

Василий ГАКМАН: «Благодарю всех за поддержку»

Защитник «Вереса» рассказал о своей травме

17 октября 2024, 15:41 |
139
0
Василий ГАКМАН: «Благодарю всех за поддержку»
НК Верес. Василий Гакман

Защитник ривненского «Вереса» Василий Гакман прокомментировал свое состояние после операции на колене и рассказал о полученной травме:

«Операция прошла успешно. Сейчас хорошо себя чувствую, спасибо всем за поддержку и помощь. Сейчас самое главное – это правильное восстановление, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.

Относительно эпизода, когда получил травму – помню, что пошел на соперника, хотел сыграть в мяч. А получилось так, что он первым ударил по мячу и с протяжкой сыграл в мою левую ногу. Тем самым – вывернул мое колено. Пошло смещение в другую сторону, сразу почувствовал, что не смогу продолжить игру. Боль была настолько такой сильной, что не смог сам встать».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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