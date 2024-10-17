Арсенал нашел замену Зинченко. Он играет в одной команде с украинцем

Лондонский «Арсенал» интересуется венгерским левым защитником английского «Борнмута» Милошом Керкезом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Интересно, что на его позиции в составе «канониров» играет украинский футболист Александр Зинченко.

20-летний Милош Керкез сейчас является одноклубником другого игрока национальной сборной Украины – центрального защитника Ильи Забарного.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 7 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен продать одного из конкурентов Зинченко – Кирана Тирни.