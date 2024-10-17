Арсенал нашел замену Зинченко. Он играет в одной команде с украинцем
Милош Керкез может покинуть «Борнмут»
Лондонский «Арсенал» интересуется венгерским левым защитником английского «Борнмута» Милошом Керкезом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Интересно, что на его позиции в составе «канониров» играет украинский футболист Александр Зинченко.
20-летний Милош Керкез сейчас является одноклубником другого игрока национальной сборной Украины – центрального защитника Ильи Забарного.
В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 7 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен продать одного из конкурентов Зинченко – Кирана Тирни.
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