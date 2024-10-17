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Англия
17 октября 2024, 15:26 | Обновлено 17 октября 2024, 15:27
1054
2

Арсенал нашел замену Зинченко. Он играет в одной команде с украинцем

Милош Керкез может покинуть «Борнмут»

17 октября 2024, 15:26 | Обновлено 17 октября 2024, 15:27
1054
2
Арсенал нашел замену Зинченко. Он играет в одной команде с украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Лондонский «Арсенал» интересуется венгерским левым защитником английского «Борнмута» Милошом Керкезом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Интересно, что на его позиции в составе «канониров» играет украинский футболист Александр Зинченко.

20-летний Милош Керкез сейчас является одноклубником другого игрока национальной сборной Украины – центрального защитника Ильи Забарного.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 7 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен продать одного из конкурентов Зинченко – Кирана Тирни.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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gusev80 .
Это значит что Калафьори не вписался?  в играх за Италию вроде неплох, но в АПЛ складывается впечатление что он недостаточно быстрый. 
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