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Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 15:00 | Обновлено 17 октября 2024, 15:07
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0

Игроки Полесья помогали своим сборным в матчах отборов

Три игрока житомирского клуба выступали за молодежные сборные

17 октября 2024, 15:00 | Обновлено 17 октября 2024, 15:07
99
0
Игроки Полесья помогали своим сборным в матчах отборов
ФК Полесье. Георги Майсурадзе

Гиорги Майсурадзе был вызван на два заключительных поединка отборочных матчей к групповому этапу молодежного Евро. Его сборная Грузии играла против шведов и македонцев. С первым Майсурадзе отыграл 88 минут, а грузины уступили со счетом 2:3. Во второй игре 22-летний защитник «Полесья» сыграл 70 минут, а игра завершилась победой его команды 2:1. В итоге Грузия заняла второе место и продолжит борьбу за путевку на Евро.

Адмир Бристрич был вызван в состав молодежной сборной Боснии и Герцеговины. В матче против Кипра Бристич вышел с первых минут, но на 79-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Его сборная проиграла со счетом 1:3.

Даниэлс Радзениекс в составе сборной Латвии U19 играл в матче отбора к юношескому Евро. Сначала провел 83 минуты против Северной Македонии - 1:1. Во втором матче было поражение от Люксембурга (2:3) - Даниэлс сыграл на поле первый тайм. А в заключительном матче со словаками латвийцы праздновали победу - 2:0. В последней игре Радзениекс сыграл несколько минут.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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