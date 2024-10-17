Игроки Полесья помогали своим сборным в матчах отборов

Гиорги Майсурадзе был вызван на два заключительных поединка отборочных матчей к групповому этапу молодежного Евро. Его сборная Грузии играла против шведов и македонцев. С первым Майсурадзе отыграл 88 минут, а грузины уступили со счетом 2:3. Во второй игре 22-летний защитник «Полесья» сыграл 70 минут, а игра завершилась победой его команды 2:1. В итоге Грузия заняла второе место и продолжит борьбу за путевку на Евро.

Адмир Бристрич был вызван в состав молодежной сборной Боснии и Герцеговины. В матче против Кипра Бристич вышел с первых минут, но на 79-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Его сборная проиграла со счетом 1:3.

Даниэлс Радзениекс в составе сборной Латвии U19 играл в матче отбора к юношескому Евро. Сначала провел 83 минуты против Северной Македонии - 1:1. Во втором матче было поражение от Люксембурга (2:3) - Даниэлс сыграл на поле первый тайм. А в заключительном матче со словаками латвийцы праздновали победу - 2:0. В последней игре Радзениекс сыграл несколько минут.