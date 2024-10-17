«Уверен, что Хау идеальный кандидат в сборную». Ширер о Тухеле

Бывшая звезда английского «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал назначение главным тренером сборной Англии Томаса Тухеля.

«Говорят, что Футбольная ассоциация общалась со многими английскими тренерами, но не понятно, с какими. Например, наставник «Ньюкасла» Эдди Хау стопроцентно не контактировал с ними. Для меня это большой сюрприз, ведь я был уверен, что он стал бы идеальным кандидатом на эту должность», - сообщил Ширер в эфире подкаста The Rest is Football.

Алан Ширер считает, что тренером нужно было назначать английского специалиста.