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  4. «Уверен, что Хау идеальный кандидат в сборную». Ширер о Тухеле
Англия
17 октября 2024, 14:36 | Обновлено 17 октября 2024, 14:45
137
0

«Уверен, что Хау идеальный кандидат в сборную». Ширер о Тухеле

Бывший игрок сборной обошел темы своего отношения к новому тренеру сборной

17 октября 2024, 14:36 | Обновлено 17 октября 2024, 14:45
137
0
«Уверен, что Хау идеальный кандидат в сборную». Ширер о Тухеле
BBC. Алан Ширер

Бывшая звезда английского «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал назначение главным тренером сборной Англии Томаса Тухеля.

«Говорят, что Футбольная ассоциация общалась со многими английскими тренерами, но не понятно, с какими. Например, наставник «Ньюкасла» Эдди Хау стопроцентно не контактировал с ними. Для меня это большой сюрприз, ведь я был уверен, что он стал бы идеальным кандидатом на эту должность», - сообщил Ширер в эфире подкаста The Rest is Football.

Алан Ширер считает, что тренером нужно было назначать английского специалиста.

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Эдди Хау Алан Ширер сборная Англии по футболу Томас Тухель назначение тренера
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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