«Уверен, что Хау идеальный кандидат в сборную». Ширер о Тухеле
Бывший игрок сборной обошел темы своего отношения к новому тренеру сборной
Бывшая звезда английского «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал назначение главным тренером сборной Англии Томаса Тухеля.
«Говорят, что Футбольная ассоциация общалась со многими английскими тренерами, но не понятно, с какими. Например, наставник «Ньюкасла» Эдди Хау стопроцентно не контактировал с ними. Для меня это большой сюрприз, ведь я был уверен, что он стал бы идеальным кандидатом на эту должность», - сообщил Ширер в эфире подкаста The Rest is Football.
Алан Ширер считает, что тренером нужно было назначать английского специалиста.
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