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  4. «Забил и обострял». Эксперт прокомментировал игру звезды сборной Украины
Лига наций
17 октября 2024, 15:13 |
111
0

«Забил и обострял». Эксперт прокомментировал игру звезды сборной Украины

Сергей Нагорняк доволен действиями Михаила Мудрика

17 октября 2024, 15:13 |
111
0
«Забил и обострял». Эксперт прокомментировал игру звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру звезды национальной сборной Украины – в октябрьских матчах Лиги наций.

– Относительно игры Мудрика что скажете?

– Наши не дали грузинам сыграть в их футбол. Мудрик в том матче забил и обострял. С чехами тоже старался. Может, по-другому оценивали бы игру Мудрика, если бы Шапаренко в начале встречи забил. Миша за счет индивидуальных действий классную передачу на него отдал.

В октябре Михаил Мудрик отыграл 2 матча за сборную Украины, отметившись 1 забитым мячом.

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Сергей Нагорняк Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Украина - Грузия сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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