«Забил и обострял». Эксперт прокомментировал игру звезды сборной Украины
Сергей Нагорняк доволен действиями Михаила Мудрика
Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру звезды национальной сборной Украины – в октябрьских матчах Лиги наций.
– Относительно игры Мудрика что скажете?
– Наши не дали грузинам сыграть в их футбол. Мудрик в том матче забил и обострял. С чехами тоже старался. Может, по-другому оценивали бы игру Мудрика, если бы Шапаренко в начале встречи забил. Миша за счет индивидуальных действий классную передачу на него отдал.
В октябре Михаил Мудрик отыграл 2 матча за сборную Украины, отметившись 1 забитым мячом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дилетта Леотта продолжает разрывать соцсети своими фото
Антонела Роккуццо сделала громкое заявление