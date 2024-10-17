«Забил и обострял». Эксперт прокомментировал игру звезды сборной Украины

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру звезды национальной сборной Украины – в октябрьских матчах Лиги наций.

– Относительно игры Мудрика что скажете?

– Наши не дали грузинам сыграть в их футбол. Мудрик в том матче забил и обострял. С чехами тоже старался. Может, по-другому оценивали бы игру Мудрика, если бы Шапаренко в начале встречи забил. Миша за счет индивидуальных действий классную передачу на него отдал.

В октябре Михаил Мудрик отыграл 2 матча за сборную Украины, отметившись 1 забитым мячом.